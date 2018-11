Łukaszenka grozi Polsce. Jeśli powstaną bazy USA, Białoruś i Rosja "będą zmuszone stawić opór"

W ramach ustaleń NATO w Polsce przebywają obecnie żołnierze USA, a wojskowi z innych państw są w jednostkach w krajach bałtyckich. Jednak władze Polski chciałyby, żeby Stany Zjednoczone założyły nad Wisłą stałą bazę wojskową. Ostatnio mówił o tym prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z Donaldem Trumpem.

Alaksandr Łukaszenka skomentował słowa wypowiedziane kilka dni temu przez szefa polskiego MSZ Jacka Czaputowicza podczas spotkania Grupy Głównej, będącego częścią przygotowań do Konferencji Monachijskiej. Minister mówił wówczas o ewentualnych bazach wojskowych Stanów Zjednoczonych w Polsce. Łukaszenka zapowiedział, że ewentualne powstanie bazy USA w Polsce "zmusi Rosję i Białoruś do zareagowania".

- Powiedziałem ministrowi spraw zagranicznych w Mińsku, że nie zamierzamy z wami walczyć, dlatego nie budujcie więcej baz. W przeciwnym razie my i Rosjanie będziemy musieli odpowiedzieć - powiedział Łukaszenka. - Będziemy zmuszeni do rozmieszczenia czegoś [jednostek wojskowych - red.], co stawiłoby wam opór - zapowiedział.

Alaksandr Łukaszenka był dzisiaj z roboczą wizytą w obwodzie witebskim. Tam spotkał się z dziennikarzami. Łukaszenka powiedział też, że podczas posiedzenia Grupy Głównej Konferencji Monachijskiej wezwał przedstawicieli Zachodu, by "cenili Białoruś".

Jacek Czaputowicz po rozmowach z szefem białoruskiego MSZ

Minister Jacek Czaputowicz był w tym tygodniu z wizytą na Białorusi. Z szefem białoruskiej dyplomacji Uładzimirem Makiejem miał omawiać m.in. kwestie współpracy dwustronnej i sprawy polskiej mniejszości.

- Chciałbym, żeby były warunki stworzone do nauczania języka polskiego dla polskiej młodzieży tu na Białorusi . Zobaczymy, jak ta kwestia będzie rozwiązana - zaznaczył szef polskiej dyplomacji. Minister Czaputowicz podkreślił, że Polska wspiera niezależność i tożsamość narodową Białorusi.

W trakcie dwudniowej wizyty minister uczestniczył w Mińsku w konferencji poświęconej sprawom bezpieczeństwa międzynarodowego.

Fort Trump w Polsce?

Od niedawna w Polsce przebywają amerykańscy żołnierze. Jednaki są tu jedynie na zasadzie rotacyjnej, w ramach decyzji ze szczytów NATO oraz dwustronnych umów. Ich liczba sięga około 5 tysięcy.

W połowie roku amerykańska ambasador przy NATO Kay Bailey Hutchison poinformowała, że Waszyngton nie rozważa stałej obecności wojsk w Polsce. - Stany Zjednoczone nie podjęły w tej sprawie żadnych działań. Polska to wspaniały sojusznik, z pewnością jest mocną częścią NATO, ale obecnie nie mamy w planach nowych, stałych baz w Polsce - mówiła. Pomysł stałych baz krytykował były dowódca amerykańskich sił w Europie generał Ben Hodges, który uważa, że może to niepotrzebnie zaognić sytuację na kontynencie.

Temat powrócił jednak we wrześniu podczas wizyty Andrzeja Dudy w USA. Polski prezydent mówił wtedy o możliwości stałej obecności wojsk amerykańskich i dodał, że taka baza mogłaby się nazywać "Fort Trump". Prezydent USA jest znany jako łasy na pochlebstwa i zadaniem komentatorów Duda w ten sposób chciał łechtać jego ego i zwiększyć szansę na wydanie decyzji ws. zbudowania bazy. Trump wyglądał na zadowolonego, nie padły jednak konkretne deklaracje.