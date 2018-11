"Dostaliśmy wyraźne ostrzeżenie, aby się szczepić". Minister i GIS o 17 przypadkach odry na Mazowszu

twzelnik godzinę temu Oceniono 3 razy 1

Jeszcze raz, do skutku:

1. Za kłamastwa szczepionkowe powinna być kara na wzór kłamstwa oświęcimskiego. Minimalną karą powinno być płatne sprostowanie.

2. Za nieszczepienie dzieci powinny być kary na wzór kar za nieposyłanie dzieci do szkoły. Włączając w to ograniczenie praw rodzicielskich.



Tutaj warto powiedzieć, że wszystko co antyszczepionkowcy wygadują to są kłamstwa. Tak, każda postawiona przez nich teza jest kłamstwem, niektóre tezy obaliły ...ich własne badania.