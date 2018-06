Kopiuj-wklej z Wikipedii, czyli oświadczenia posła PiS. "Ale nie wszystkie są tak pisane"

Sejmowa strona kryje wiele danych, dotyczących np. tego, który z posłów wygłasza najwięcej oświadczeń. Mało kto zwraca na nie uwagę, ponieważ wygłaszane są pod koniec każdego dnia obrad, jednocześnie - zgodnie z regulaminem Sejmu - nie mogą być w nich poruszane sprawy mogące być przedmiotem interpelacji czy zapytania.

Obecnym rekordzistą pod względem oświadczeń poselskich jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Andzel (złożył ich 129), który często stara się przywoływać różne historyczne postaci i rocznice w swoich wystąpieniach, choć czasami porusza tematykę związaną z bieżącymi wydarzeniami. Cały spis wystąpień jest dostępny na stronie Sejmu.

Stara się - ponieważ nie zawsze może swoje oświadczenia wygłaszać (spora część z nich jest tylko na stronach Sejmu, tylko niektóre odczytał na sali). Przy takiej liczbie (drugi w zestawieniu poseł ma ich 82) mogą zdarzyć się pomyłki, ale co innego zwraca uwagę w aktywności posła Andzela.

13 września 2016 roku odczytał oświadczenie, dotyczące 70. rocznicy śmierci Danuty "Inki" Siedzikówny, w którym padało:

Jedno z oświadczeń poselskich Waldemara Andzela Sejm.gov.pl

Praktycznie to samo można znaleźć na stronie Wikipedii:

Strona Wikipedii poświęcona Danucie Siedzikównej wikipedia.org

Takich przypadków jest więcej, jak na przykład oświadczenie wygłoszone 16 marca 2016 roku przez posła Andzela, tu fragment:

10 lutego 1953 r. razem z "Wiktorem" i Zbigniewem Pielachem "Felkiem" przeprowadzili akcję ekspropriacyjną kasy Gminnej Spółdzielni w Piaskach, aby zdobyć fundusze na przetrwanie zimy. Akcja nie udała się. Kasjer zdążył wezwać na pomoc milicję. W starciu z milicjantami zginął Stanisław Kuchciewicz, ostatni dowódca Franczaka.

Tu fragment z Wikipedii:

10 lutego 1953, razem z Wiktorem i Zbigniewem Pielachem Felkiem przeprowadzili akcję ekspropriacyjną kasy Gminnej Spółdzielni w Piaskach, aby zdobyć fundusze na przetrwanie zimy. Akcja nie udała się, kasjer zdążył wezwać na pomoc milicję. W starciu z milicjantami zginął Stanisław Kuchciewicz – ostatni dowódca Franczaka.

Poseł Andzel: Ja je składam, ja biorę za nie odpowiedzialność

Zapytaliśmy posła Andzela o to, czy sam pisze swoje oświadczenia, czy może też robi to ktoś z biura poselskiego. - Ja je składam, ja biorę za nie odpowiedzialność - zapewnił. Pytany, czy nie widzi nic złego w tym, że spore fragmenty części z jego oświadczeń to albo skopiowany tekst z Wikipedii bądź po drobnej redakcji, odpowiedział:

No tak, ale nie tylko, z różnych źródeł. A co pan widzi w tym złego, proszę mi powiedzieć? Nie są tylko pisane informacje z Wikipedii. Naprawdę czytam wiele źródeł i przeglądam.

Wówczas wywiązała się taka wymiana zdań:

- Tam jest naprawdę kropka w kropkę, np. w przypadku Danuty Siedzikówny.

- No dobrze, na pewno wszystkie tak nie są, proszę pana, pisane, pan mówi nieprawdę.

- Mam panu je w tej chwili odczytać?

- Wie pan, oczywiście, takie oświadczenia pan znajdzie, które są, ale nie wszystkie są tak pisane. Zgadza się?

Później poseł zasugerował, by dokładnie poczytać jego historyczne oświadczenia, co może pozwolić na zdobycie np. większej wiedzy.

- Te, które pan wygłaszał na posiedzeniach Sejmu np. o Danucie Siedzikównej są kropka w kropkę. Duże fragmenty to jest po prostu niezredagowana Wikipedia.

- Wie pan, pana uzasadnienia są powiem szczerze bezpodstawne - odpowiedział poseł.

Emilia Plater oraz "Goethe i Schiller"

Na koniec rozmowy przywołaliśmy niewygłoszone oświadczenie na temat Emilii Plater (zaplanowane na 3 listopada 2016 roku). Udało się nawet odczytać posłowi fragment: "zachwycała się dziełami wielkich romantyków: Goethego i Schillera", który wcześniej pojawił się w sieci, można znaleźć go na stronie "Kuriera Wileńskiego".

- To ja już nie pamiętam, wie pan, przy tylu, dokładnie ze wszystkiego, z czego to było pisane. Miłego dnia życzę, do widzenia - odpowiedział poseł i się rozłączył.

Problem w tym, że fragment owszem, był na stronie "Kuriera Wileńskiego", ale dopiero od 2015 roku. Oryginalny, którego użył poseł Andzel można znaleźć np. na stronie zapytaj.onet.pl z 2010 roku, a także na stronie Wikipedii:

O ukształtowaniu się osobowości Emilii i o roli, jaką miała spełnić, niewątpliwie zadecydowały jej historyczne zainteresowania. Popierała ówczesny ruch młodzieżowy i patriotyczny, czytała lektury Filomatów i Filaretów, zachwycała się dziełami wielkich romantyków: Goethego i Schillera. Wykazywała również duże zainteresowanie ludem wiejskim.

A to fragment niewygłoszonego oświadczenia posła:

O ukształtowaniu się osobowości Emilii zadecydowały jej historyczne zainteresowania. Popierała ówczesny ruch patriotyczny i zachwycała się dziełami wielkich romantyków: Goethego i Schillera. Wykazywała również duże zainteresowanie ludem wiejskim. Z pobudek patriotycznych odrzuciła oświadczyny zamożnego rosyjskiego inżyniera.

Należy posłowi oddać, że zdarzają się także autorskie oświadczenia, jak to dotyczące oblężenia Niemczy w 1017 r. (został za nie nagrodzony oklaskami), ale i w tym wypadku fragment z wystąpienia posła można znaleźć gdzieś indziej:

Wojska cesarskie przekroczyły Bóbr w okolicy Krosna Odrzańskiego i pustosząc wszystko po drodze, 9 sierpnia znalazły się pod Głogowem. Po drugiej stronie Odry stał ze swoją armią Bolesław Chrobry. Cesarz po oględzinach zrezygnował ze szturmu na dobrze obwarowany gród. (Na stronie zamki.name)

Inne przypadki oświadczeń posła, warto porównać z innymi źródłami: