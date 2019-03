Rozpoczęła się kampania #iCO2dalej. "Mówi o wspólnej odpowiedzialności za kryzys klimatyczny"

darius112 godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Co z tego jak Niemcy emitują dużo więcej CO2 niż Polska. Oni emitują 905 mln, a Polska 407 mln ton (dane za r 2017). I co z tego że mają większą gospodarkę od Polski. Ziemi i natury to nie obchodzi. Trzeba dążyć do tego aby Niemcy nie emitowali tyle CO2 tylko zrównali proporcjonalnie do swojej powierzchni. Oni mają 357 tyś a Polska 312 tyś km2. Czyli powinni emitować 465 mln ton. I to są prawdziwi truciciele. Niemcy przyczyniają się do ocieplenia klimatu dużo bardziej niż Polska prawda nasi domorośli ekolodzy z dobrych domów, których tate i mame podwożą SUVami 3.5 l do szkółek.