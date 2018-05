Dwoje policjantów z Pobiedzisk wywiozło do lasu 36-latka i tam go porzuciło. Mężczyzna zmarł

Mieszkanka wielkopolskich Pobiedzisk zgłosiła w czwartek zaginięcie 36-letniego syna. Mężczyzna dzień wcześniej wyszedł z domu i nie skontaktował się z rodziną. Po przyjęciu zgłoszenia sprawdzano, m.in. szpitale oraz nagrania z monitoringu - czytamy w poznańskim wydaniu "Gazety Wyborczej".

Na ślad poszukiwanego 36-latka natrafił komendant komisariatu w Pobiedziskach. W trakcie przeglądania interwencji z ostatnich dni, znalazł zgłoszenie ze środy. Dotyczyło ono nieprzytomnego mężczyzny, który leżał na ulicy. Komendant wezwał policjantkę, która była w patrolu wysłanym na tę interwencję.

Porzucili w lesie

Podczas rozmowy z komendantem policjantka potwierdziła, że razem z kolegą z patrolu przyjechali do 36-latka leżącego na ulicy. Wsadzili go do radiowozu, ale zamiast zawieźć do izby wytrzeźwień w Poznaniu (prawdopodobnie był pijany), zawieźli go do lasu pod Pobiedziskami i tam porzucili.

Tego samego dnia, w czwartek w kompleksie leśnym pod Pobiedziskami, policjanci znaleźli zwłoki 36-latka. Według lekarza bezpośrednią przyczyną zgonu było krwawienie wewnątrzczaszkowe, które mogło powstać w wyniku upadku i uderzenia.

- To skandaliczna sytuacja, zachowanie policjantów było niedopuszczalne i jest trudne do zrozumienia. W piątek policjanci zostali zatrzymani do dyspozycji prokuratora. To dwoje młodych funkcjonariuszy. Policjantka była w służbie od roku, policjant - od trzech lat. Zostali już zwolnieni ze służby - powiedział Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Na obecnym etapie śledztwa nic nie wskazuje, by policjanci stosowali wobec 36-latka przemoc. Obrażenia głowy, których doznał, powstały prawdopodobnie w wyniku upadku, gdy był pod wpływem alkoholu, jeszcze przed przyjazdem patrolu.

Policjantka po przesłuchaniu została wypuszczona na wolność. Wobec policjanta z patrolu prokurator ma skierować w sobotę wniosek o tymczasowe aresztowanie.