Orędzie prezydenta RP przed wyborami: Postarajmy się, aby i tym razem padł rekord

W czwartkowym orędziu Prezydent RP Andrzej Duda poruszył temat zbliżających się wyborów do Sejmu i Senatu. Podkreślił, że "wybory są bardzo ważne", ponieważ dotykają "kluczowych dziedzin naszego życia" i decydują "o sprawach dla nas najważniejszych"

- Podczas moich licznych spotkań z Polakami często słyszę, że politycy powinni odnosić się do obywateli z szacunkiem, powinni dotrzymywać słowa i złożonych obietnic. Właśnie to buduje zaufanie. Zaufanie, które jest niezbędne, aby zachować harmonijny rozwój naszej Ojczyzny, by budować jej pomyślną przyszłość - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał, że to głosy Polaków zadecydują "o tym, w jakim kraju będą dorastały nasze dzieci", "jak ma być podtrzymany wzrost gospodarczy, według jakich reguł dzielić środki publiczne" oraz jak ochronić podstawowe wartości.

Andrzej Duda: Polska jest jedna. Nasza. Wspólna

- W maju prosiłem Państwa o możliwie liczny udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja okazała się rekordowa. Bardzo dziękuję za tak mocną odpowiedź na mój apel - powiedział Andrzej Duda.

Na koniec zachęcił do Polaków, aby skorzystali ze swojego najważniejszego prawa, jakie im przysługuje - prawa wyborczego. Zaapelował, aby i tym razem padł rekord udziału obywateli Polski w wyborach.

- Raz jeszcze udowodnijmy, jak bardzo cenimy sobie demokrację. Jak bardzo zależy nam na dobrej przyszłości naszej Ojczyzny. Raz jeszcze udowodnijmy, jak bardzo cenimy sobie demokrację. Jak bardzo zależy nam na dobrej przyszłości naszej Ojczyzny. Zarówno podczas wyborów, jak i po ich zakończeniu pamiętajmy: Polska jest jedna. Nasza. Wspólna - zakończył Andrzej Duda.