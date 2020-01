Były senator PiS Stanisław K. i jego syn zatrzymani przez CBA. W tle wielomilionowe łapówki

Funkcjonariusze z krakowskiej delegatury CBA prowadzą postępowanie w sprawie pośredniczenia w załatwianiu spraw w zamian za korzyści majątkowe, powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych i samorządach województwa małopolskiego oraz udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne.

Były senator PiS Stanisław K. i jego syn zatrzymani przez CBA

W komunikacie CBA czytamy, że zarzuty do tej pory usłyszało 24 podejrzanych. Wśród nich są zatrzymani ostatnio senator VIII kadencji Stanisław K., jego syn oraz dyrektor małopolskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Były polityk Prawa i Sprawiedliwości oraz dwie kolejne osoby zostały przewiezione do Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Tam usłyszą zarzuty korupcyjne.

Były senator i jego syn mają mieć przedstawione m.in. zarzuty przyjęcia wielomilionowych łapówek. Dyrektor PFRON z kolei usłyszy zarzut wręczania korzyści majątkowej w formie kontraktów zawartych z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach.

Zgodnie z poprzednimi oświadczeniami CBA Stanisław K. miał zdaniem śledczych powoływać się na wpływy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie, u Prezydenta Miasta Krakowa i u Wojewody Małopolskiego. W okresie od co najmniej 17 sierpnia 2016 roku do stycznia 2017 roku pośredniczył w załatwianiu sprawy administracyjnej dotyczącej wpisania niektórych obiektów na listę zabytków. W zamian miał otrzymać korzyść majątkową w kwocie miliona złotych. W październiku polityk PiS nie utrzymał swojego mandatu senatora, dlatego od listopada przestał chronić go immunitet.