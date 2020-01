Do pierwszej tury wyborów przewodniczącego Platformy Obywatelskiej pozostało już tylko dwanaście dni. Jednak już teraz wszystko wskazuje na to, że zwycięzca tego wyścigu jest znany. To Borys Budka, aktualny wiceprzewodniczący i szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

Po zwycięstwo w pierwszej turze

- Borys idzie po zwycięstwo, najpewniej już w pierwszej turze. Jeszcze przed pierwszą turą ma go poprzeć Bartek (Arłukowicz, inny z kandydatów na szefa PO - przyp. red.), są już praktycznie dogadani - mówi w rozmowie z Gazeta.pl dobrze poinformowany polityk Platformy. I dodaje: - Jest już ponoć nawet nagrany specjalny spot i to tylko kwestia, kiedy go wypuszczą. A jak Bartek poprze Borysa, to sprawa jest przesądzona już w pierwszej turze.

Mówi inny polityk PO: - Wszystko wskazuje, że zamkniemy temat w pierwszej turze. I bardzo dobrze, bo na wszystkie wewnętrzne sprawy straciliśmy już wystarczająco dużo czasu. Bartek co prawda nie jest mocny w "terenie", ale jest bardzo popularnym politykiem i to może mieć duże przełożenie na ludzi. Dzięki jego poparciu Borys prawie na pewno zamknie temat w pierwszej turze.

W piątek 10 stycznia Budka zorganizował w Sejmie konferencję prasową, na której wystąpił z ośmioma szefami regionów i wieloma prominentnymi politykami Platformy. Byli wśród nich m.in. Rafał Trzaskowski, Marcin Kierwiński, Bogdan Klich, Izabela Leszczyna, Agnieszka Pomaska czy Kamila Gasiuk-Pihowicz. To był swoisty pokaz siły zaadresowany do kontrkandydatów. Przekaz był jasny: partia stoi za mną murem, i tak wygram, więc zakończmy to w pierwszej turze.

- Im szybciej wybierzemy nowego szefa, im szybciej zakończymy wewnętrzne rozliczenia, tym lepiej - zapewnia nas jeden z rozmówców z PO.

Trzeba skończyć panowanie "ludzi z piątego piętra" (to nieformalna nazwa najbliższych współpracowników Grzegorza Schetyny - przyp. red.), bo inaczej wszyscy pójdziemy do piachu

- słyszymy.

Stanowisko za poparcie

Wspomniane porozumienie z Arłukowiczem może być kluczowe. Nie tylko dla samych wyborów przewodniczącego, ale również dla walki o Pałac Prezydencki. Z informacji Gazeta.pl wynika, że to właśnie Arłukowicz miałby zostać szefem kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Po partii krąży taki scenariusz. I nie jest to wcale scenariusz zły, bo wszyscy są zgodni, że Bartek byłby świetnym szefem sztabu

- zachwala europosła polityk Platformy, którego pytamy o sprawę.

Inny z polityków PO:

Każdy o coś gra w takich wyborach. Jedni o stanowisko wiceprzewodniczącego, drudzy o coś innego. Bartek byłby świetnym szefem kampanii Kidawy. Jej potrzeba kogoś z powerem i determinacją, kto pociągnąłby za sobą ludzi

Sam Arłukowicz o swoich planach i wewnętrznej kampanii mówi i pisze niewiele. W swoim stylu, bo od dawna hołduje zasadzie, że lepiej coś robić, niż o tym mówić. Nasi rozmówcy przekonują jednak, że jest świadomy zarówno swoich atutów (popularność, charyzma, twardy charakter), jak i słabości (mało "szabel" w partii, postrzeganie jako "nie do końca swój", lewicowe poglądy, od których Platforma stara się dystansować). Dlatego decyzja o wsparciu Budki jest nie tylko realna, ale i opłacalna politycznie. W końcu zawsze warto być w dobrych relacjach z nowym szefem.

Także funkcja szefa kampanii Kidawy-Błońskiej zdaje się Arłukowiczowi odpowiadać. Tak przynajmniej można wnioskować po jego niedawnej wypowiedzi dla "Gazety Wyborczej". - Ja każdego dnia od rana do nocy myślę głównie o kampanii prezydenckiej i Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Musimy te wybory wygrać. Te nasze wewnętrzne są bardzo ważne, ale najważniejsza jest Małgorzata Kidawa-Błońska - mówił wówczas europoseł.

"Człowiek Schetyny"

W obecnej sytuacji jedynym realnym i poważnym rywalem dla Budki jest inny wiceszef Platformy - Tomasz Siemoniak. Były szef MON został niejako wystawiony do wyborczej walki przez odchodzącego przewodniczącego Grzegorza Schetynę. Na tej samej konferencji prasowej, na której Schetyna ogłosił, że nie będzie ubiegać się o reelekcję.

Podczas spotkania z dziennikarzami Schetyna zachwalał Siemoniaka. Zapewniał, że jest zarazem gwarantem nowego otwarcia, jak i kontynuacji tego, co Platformie w ostatnich latach się udało. Swojego zastępcę nazywał "przyjacielem". - Zapowiadam wsparcie dla niego w wewnętrznej kampanii wyborczej i wierzę, że wygra wybory na przewodniczącego. Że będzie najlepszym z możliwych liderów i poprowadzi PO do wyborczego zwycięstwa w wyborach prezydenckich i następnych wyborach parlamentarnych - argumentował Schetyna.

Sam Siemoniak zapewnił, że chce odbudować siłę Platformy w "terenie", bo bez tego nie uda się wygrać żadnych wyborów. - To racja stanu PO i całej opozycji demokratycznej. (...) Chciałbym, aby Platforma zeszła na poziom powiatowy, poziom regionalny - tłumaczył dziennikarzom. Dodał, że marzy mu się Platforma, która "będzie ośrodkiem idei i będzie przyciągała ludzi".

Siemoniak szybko skompletował swoją drużynę - są w niej m.in. młodzi posłowie: Arkadiusz Myrcha, Michał Jaros, Kinga Gajewska, Joanna Augustynowska i Joanna Frydrych - i ruszył w objazd po Polsce. Wspierają go też najbliżsi współpracownicy Schetyny: Piotr Borys, Robert Tyszkiewicz, Mariusz Witczak. Za Siemoniakiem stoją również były szef klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann i szef mazowieckiej Platformy europoseł Andrzej Halicki.

W regionach kandydatura Siemoniaka jest jednak odbierana jako opcja zachowania status quo. A taki scenariusz ma w partii niewielu zwolenników. Sam Siemoniak szybko dorobił się zaś łatki "człowieka Schetyny", chociaż przez całą poprzednią kadencję nie znajdował się w najbliższym kręgu ludzi przewodniczącego. - Schetynę partia chce wymienić, bo to kwestia naszej przyszłości. Ale to nie jest tak, że w partii go nienawidzą. Ma szacunek wielu osób, ale w wyborach nie miałby szans - mówi nam nasz rozmówca z Platformy.

Inny dodaje:

Siemoniakowi namaszczenie od Schetyny bardzo zaszkodziło. Zbyt mocne jest w partii parcie na zmianę, żeby ludzie przymknęli na to oko. (...) Nie mam pojęcia, dlaczego zgodził się wystartować w takiej konfiguracji, nie może nic na tym zyskać

Kandydaci niszowi

Pozostała trójka kandydatów to senator Bogdan Zdrojewski, poseł Bartłomiej Sienkiewicz i posłanka Joanna Mucha. Konserwatysta, liberał i przedstawicielka platformianej centrolewicy. Zdaniem naszych rozmówców w Platformie wszystkich łączy jedna rzecz - to kandydaci niszowi, bez szans na zwycięstwo, a nawet wejście do drugiej tury.

Zdrojewski od dawna jest zagorzałym krytykiem Schetyny, więc jego start był niejako formalnością. Były minister w rządzie Donalda Tuska próbował zjednać sobie poparcie skrzydła konserwatywnego, ale z naszych informacji wynika, że większość konserwatystów wolała jednak postawić na Budkę, który ma największe szanse na zwycięstwo.

Sienkiewicz jest w Platformie ceniony za zdolności analityczne i intelekt, ale w partyjnej działalności nie był dotychczas zbyt aktywny. Podobnie jak Zdrojewski nie ma swojej frakcji ani znaczącego poparcia wśród działaczy. Zresztą jego start w wyścigu o fotel szefa partii dla wielu osób w Platformie był zaskoczeniem.

Co z Muchą? - Asia od dwóch lat nie robiła nic innego, tylko myślała o starcie na szefową Platformy - przyznaje polityk Platformy, którego pytamy o to, jak stoją akcje byłej minister sportu i turystyki. Po chwili dorzuca: - Ma program, wie, co chce przekazać, jaką Platformę budować. Tyle że nikt tej kandydatury nie traktuje poważnie. W partii żartują, że jej zaplecze to ona i jej asystenci. Sama Mucha jest zgoła innego zdania i uważa, że ma spore szanse na zwycięstwo.

Mówi polityk dobrze orientujący się w wewnętrznych układankach w Platformie: - Asia poprze Borysa, to już wiadomo. Z Sienkiewiczem do końca nic nie jest pewne. A Zdrojewski musi postawić na Budkę, bo przecież nikt nie wyobraża sobie, że przekazałby głosy kandydatowi Schetyny.

