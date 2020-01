Tusk w rocznicę ataku na Adamowicza. "Był celem kampanii nienawiści ze strony aparatu władzy"

angus1000 godzinę temu Oceniono 15 razy 11

Czy Kurskiemu religia nie przeszkadza w pracy? Ostatnio widziałem jego rozmodloną gębę na mszy z okazji katastrofy w Smoleńsku. Nie mogę pojąć jak to możliwe, że on później przychodzi sobie do roboty i spokojnie montuje kolejnego paszkwila na temat Grodzkiego, Tuska, Schetynę, sędziów, opozycję i ludzi którzy zwyczajnie nie zamierzają pokornie lizać ...ska Kaczyńskiemu. Co on robi w kościele?