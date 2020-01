Zbigniew Ziobro: Za zaproszenie Komisji Weneckiej Tomasz Grodzki może odpowiedzieć przed Trybunałem Stanu

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro był gościem w niedzielnym wydaniu programu "W pełnym świetle" telewizji TVP Info. Pytany o wizytę Komisji Weneckiej, która przyjechała do Polski na zaproszenie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, stwierdził, że nie miał on prawa wystosować takiego zaproszenia, a Komisja Wenecka nie miała prawa go przyjąć, co oznacza, że "mamy tutaj do czynienia z działaniami wymierzonymi w Polskę".

- Co mówi polska Konstytucja? Że Polskę na zewnątrz reprezentować może prezydent i rada ministrów, reprezentowana przez ministra spraw zagranicznych. I tylko tyle - powiedział Zbigniew Ziobro, twierdząc, że marszałek Senatu mógł złamać Konstytucję.

>>> Bortniczuk o marszałku Grodzkim i "senatgate"

Zbigniew Ziobro: Może pojawić się zarzut, że przesądzam sprawę

Czy marszałek Sejmu może ponieść odpowiedzialność prawną za zaproszenie Komisji Weneckiej? Minister sprawiedliwości stwierdził, że do rozważenia jest odpowiedzialność karna, w tym postawienie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego przed Trybunałem Stanu. Stwierdził jednocześnie, że "pierwsza odpowiedzialność jest przed wyborcami w demokracji, odpowiedzialność za zachowania, które są po pierwsze niegodne polskiego obywatela, niegodne polskiego polityka, zwłaszcza marszałka Senatu".

- Na pewno jest kwestią do rozważenia odpowiedzialność prawna, jeśli chodzi o Trybunał Stanu. Ja nie chcę się w tej sprawie wypowiadać, bo potem ktoś może sformułować zarzut, że jako prokurator generalny, minister sprawiedliwości, przesądzam sprawę - dodał Ziobro.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 198 Konstytucji posłowie i Senatorowie mogą odpowiadać przed Trybunałem Stanu. Dotyczy to jednak jedynie przypadków naruszenia zakazów dotyczących prowadzenia "działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego" oraz nabywania tego majątku.

Zbigniew Ziobro: Tomasz Grodzki zaangażował się w interesy przeciwko Polsce

Zbigniew Ziobro stwierdził, że polski rząd spotkałby się z Komisją Wenecką, gdyby została ona oficjalnie zaproszona. Uznał, że przyjmując zaproszenie od marszałka Senatu, złamała ona świadomie swój własny statut.

- To pokazuje, że są zaangażowani w polityczną grę, nie są bezstronni i takim symbolem jest to, że jej sekretarzem jest przedstawiciel Rosji. Przedstawiciel Rosji od pana Putina przyjeżdża uczyć nas, Polaków, jak mamy przestrzegać praworządności. Dość zabawne, można powiedzieć "koń by się uśmiał", no ale to nie jednak dowcip, a rzeczywistość - mówił Ziobro.

Zdaniem ministra sprawiedliwości członkowie Komisji Weneckiej "realizują interesy przeciwko Polsce, w które zaangażował się marszałek Senatu". Stwierdził też, że opinia, którą przygotuje Komisję, będzie traktowana przez rząd jako dokument "paraprywatny, nieoficjalny, nieformalny".

Komisja Wenecka w Polsce. Wyda opinie dotyczącą tzw. ustawy kagańcowej

Przypomnijmy, że Komisja Wenecka została zaproszona do Polski przez marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego 2 stycznia br. Wizyta ta odbyła się w ubiegłym tygodniu. Jej wynikiem ma być wydanie przez Komisję opinii w sprawie zmian w ustawach o sądownictwie, przyjętych przez polski Sejm 20 grudnia 2019 r. Nad nowelizacją, którą przyjęto w Sejmie, Senat będzie obradował podczas najbliższego posiedzenia, zaplanowanego na dni 15-17 stycznia.