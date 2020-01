Morawiecki o sędziach w Polsce: Szkolili ich komunistyczni poprzednicy. Gersdorf komentuje

mer-llink 2 godziny temu Oceniono 53 razy 43

A pan Morawiecki Kornel był szkolony (no dobrze, powiem otwarcie: był uczony) na wydziałach wyższych uczelni za jakie pieniądze? A no za czerwone. I przez kogo?

Ano przez ludzi z pokolenia tych samych mniej więcej profesorów, którzy wykształcili Kaczyńskiego Lecha. A nawet dali doktorat Kaczyńskiemu Jarosławowi.

Puszczę się na szerszy donos:

pan Brudziński, pan Sasin, pan Piotrowicz z panią Pawłowicz, pani Witek, pan Duda Senior, pani Dudzina Matka z Błogosławionymi Piersiami itd. - wszystko produkty wyszkolone przez komunistycznych edukatorów.

A i sam pan Duda Andrzej chodząc do zakładów edukacji przedszkolnej miał niewątpliwie pedagogów komunistycznej proweniencji.

Tak wiec to cały kwiat PiS-u wychowany został przez zakamieniałych komuchów!

I widać tego efekty: ich wizja świata i ich "ustawy" sa komuchowate do szpiku.

Tak więc - parafrazując izraelskiego ministra - te kryształy wyssały komuchowość z mlekiem matki"?

Hej!