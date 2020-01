Prezes Sądu Rejonowego w Elblągu zabrała sędziom togi. Dzień przed Marszem Tysiąca Tóg

yamxyz pół godziny temu Oceniono 19 razy 15

To paniusia myśli (?), że wykładnikiem bycia sędzią jest li tylko toga? A "samowolne użycie cudzej rzeczy ruchomej podlega karze grzywny albo nagany" - czy to znaczy, że sędziowie Sądu Rejonowego w Elblągu przed każdą rozprawą piszą do paniusi podanie z prośbą o łaskawe pozwolenie użycia tóg?