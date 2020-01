Tomasz Grodzki o "polowaniu na polski Senat". "Będę rozmawiał z wysokimi oficerami ABW"

almagus 13 minut temu Oceniono 3 razy 1

To jest groźny kontakt, mogą zrobić krzywdę, nie tylko moralną!



Nadzieja jest nadzieją na „lepsze” z kaznodzieją!



Całowali jego ręce.

Wynosili na ołtarze.

Sutannowych dał w podzięce.

Po komunie gospodarze.



Polak chodzi do kościoła.

Inaczej nazwą komuchem.

Donos, hak jego podoła.

Krzyżem walą jak obuchem.



W szkołach, przychodnie i sejm.

Nawet urząd byle jaki.

I ty go tylko zdejm.

Zaraz trafisz do paki.



Obrazą uczuć, złodziejstwem.

Rodzina ucierpi wyklęta.

Schmackt szmektnika zwycięstwem.

Pod nóż rzeźne bydlęta.



Pogardą wykształcenie.

Służby piszą życiorys.

Prokurator, więzienie.

Przed księdzem się ukorzysz.



Obłuda ideą przetrwania.

Agenturą parafia.

Papież, car przykazania.

Niech do maluczkich trafia.



Na listach do wyboru.

Na haku zawieszeni.

Podług faszystów wzoru.

PiSną to uwięzieni!



