Tak PiS reaguje na Komisję Wenecką. "Prywatna wizyta, narusza konstytucję i statut samej komisji"

Jeśli PiS TAK reaguje to znaczy że ta wizyta była potrzebna.

"Swoje trzy grosze dołożył też wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, który zaprosił wizytujących do Muzeum Żołnierzy Wyklętych"- muzeum zbrodniarzy -morderców Polaków.

Warchoł i co tu można dodać??

Ty WARCHOLE jeszcze w 1947 roku ludzie na krańcach wschodnich kryli się w norach gdy we wsi psy za głośno ujadały- to twoi BOHATEROWIE szli na rabunek czyli walkę

z komuną..

ZNAM to bo stamtąd pochodzę i krzywdy ludzkie są tam pamiętane.