Okręgowa Rada Lekarska broni Tomasza Grodzkiego. "Do tej pory żaden z pacjentów się nie skarżył"

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie odniosło się do pojawiających się w mediach materiałów dotyczących oskarżeń padających pod adresem marszałka Senatu profesora Tomasza Grodzkiego. Od tygodni polityk oskarżany jest o to, że żądał od swoich pacjentów pieniędzy za przeprowadzenie operacji. Tomasz Grodzki utrzymuje, że nigdy nie dopuścił się łapówkarstwa.

Okręgowa Rada Lekarska: Nikt nie skarżył się na prof. Tomasza Grodzkiego

W wydanym oświadczeniu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie wyraziło zaniepokojenie liczbą oraz treścią pojawiających się w mediach materiałów dotyczących marszałka Senatu. Członkowie ORL podkreślają, że do tej pory nikt nie skarżył się na działania Tomasza Grodzkiego.

Doniesienia medialne na temat osoby prof. Tomasza Grodzkiego są zaskakujące w kontekście braku jakichkolwiek skarg ze strony pacjentów i ich rodzin co do osoby pana profesora i jego etycznej postawy, jak również w kontekście braku wcześniejszych doniesień medialnych w tym temacie

- czytamy w oświadczeniu. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie stwierdza także, że prof. Tomasz Grodzki cieszy się w środowisku lekarskim ogromnym szacunkiem i poważaniem, a publikowane w mediach materiały podważają zaufanie do niego, co szkodzi zarówno samemu marszałkowi Senatu, jak i jego pacjentom i współpracownikom.

"Stanowczy sprzeciw ze strony Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie budzi zatem szkalowanie dobrego imienia profesora Tomasza Grodzkiego pomimo nieudowodnienia w trybie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa czynów, o które jest posądzany" - napisano.

ORL w Szczecinie: Tomasz Grodzki oskarżany od czasu, gdy został marszałkiem

Członkowie ORL w Szczecinie zauważają, że Tomasz Grodzki pełni funkcje publiczne od wielu lat (był m.in. członkiem Rady Miasta Szczecina i Senatorem), ale mimo to nigdy nie padały pod jego adresem żadne oskarżenia.

Powyższe okoliczności rodzą więc uzasadnione wątpliwości czy podjęte przeciwko profesorowi działania nie mają bezpośredniego związku z faktem pełnienia przez niego od listopada 2019 r. funkcji marszałka Sejmu RP

- podsumowuje Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Zamieszanie wokół Tomasza Grodzkiego. CBA zaapelowało o zeznania

Przypomnijmy, że we wtorek 7 stycznia media obiegła informacja o tym, że do jednego z pacjentów Tomasza Grodzkiego zgłosił się nieznany mężczyzna, który zaoferował mu pięć tysięcy złotych w zamian za fałszywe oskarżenie marszałka Senatu. Polityk zorganizował konferencję prasową podczas której po raz kolejny zaprzeczył oskarżeniom o łapówkarstwo i odtworzył nagranie z relacją swojego pacjenta. Grodzki podkreślił, że oskarżenia pojawiły się dzień po tym, jak wybrano go na marszałka Senatu. Wspomniał także, że podczas 30-letniej praktyki lekarskiej nie było "żadnych wątpliwości co do jego postawy etycznej". 9 stycznia Centralne Biuro Antykorupcyjne "zaapelowało" o zgłaszanie się osób, które wręczały łapówki lekarzowi szczecińskiego szpitala, zachęcając do składania zeznań tzw. klauzulą niekaralności.