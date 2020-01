Rząd nie spotka się z Komisją Wenecką, ma inną propozycję. "Jesteśmy gotowi zaprosić do Muzeum Wyklętych"

Delegacja Komisji Weneckiej, organu doradczego Rady Europy, przyjechała do Polski na dwa dni na zaproszenie marszałka Senatu, by wydać opinię w sprawie przyjętej przez Sejm ustawy dyscyplinującej sędziów. Nie spotka się z przedstawicielami rządu, a także kierownictwa Sejmu. Strona rządowa utrzymuje, że wizyta jest "nieoficjalna", gdyż ich zdaniem marszałek Senatu nie ma kompetencji do zaproszenia Komisji.

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik powiedział w Programie Trzecim Polskiego Radia, że Komisja Wenecka przebywa w Polsce z wizytą nieoficjalną i niezgodnie z przepisami polskimi i wewnętrznymi tego organu. Komisja od wczoraj na zaproszenie marszałka Senatu prowadzi rozmowy w sprawie nowelizacji ustaw sądowych. Przedstawiciele Komisji spotkali się wczoraj z marszałkiem Senatu, z reprezentantami sejmowej opozycji oraz z senatorami PiS.

Tymczasem wiceminister Marcin Warchoł wystosował list do Komisji, w którym proponuje im nie spotkanie w ministerstwie, a wizytę w muzeum. "Uznanie obecnej wizyty przedstawicieli Komisji jako oficjalnej byłoby naruszeniem polskiej Konstytucji i rażącym złamaniem Statutu Komisji Weneckiej, który Polska szanuje" - napisał Warchoł.

Jesteśmy zmuszeni uznać wizytę przedstawicieli Komisji jako nieoficjalną i nieformalną, a wszelkie Państwa ustalenia czy opinie wydane na podstawie takiej nieoficjalnej wizyty za dokumenty nie mające charakteru oficjalnych opinii czy ustaleń Komisji Weneckiej

- stwierdził i dodał, że ministerstwo udzieli informacji tylko podczas "oficjalnej" wizyty. "Z uwagi na nieoficjalny i nieformalny charakter wizyty jesteśmy gotowi zaprosić Państwa jako przedstawicieli Komisji do zwiedzenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL" - zaoferował. Muzeum określił jako symboliczne miejsce "w którym można zobaczyć ślady okrucieństwa komunistycznego wymiaru sprawiedliwości i skutki braku rozliczenia sędziów z tego okresu".

"Bardzo dobra propozycja w tym duchu historycznym"

Wójcik zauważył, że Komisja Wenecka "nie została zaproszona do Polski przez podmioty, które są upoważnione do prowadzenia polityki zagranicznej". - Komisja nie jest organem ani instytucją unijną. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Politykę zgodnie z polską Konstytucją tego rodzaju, z takimi organami jak Rada Europy, Komisja Europejska prowadzi rząd i to wynika z Konstytucji, z dwóch przepisów - 133 i 146, i pan prezydent, który współdziała - mówił w Polskim Radiu.

Wójcik, w odpowiedzi na niejasne sygnały, czy przedstawiciele Komisji spotkają się z członkami ministerstwa sprawiedliwości, stwierdził, że bardzo dobrą alternatywą dla takiego spotkania byłaby wizyta Komisji w Muzeum Żołnierzy Wyklętych.

- Dobra alternatywa, bardzo dobra propozycja w tym duchu historycznym. Nawiązywała by także do tego o czym rozmawiamy - co się działo w okresie powojennym i dlaczego dzisiaj, wiele lat po wojnie trzeba także reformować polski wymiar sprawiedliwości. Po '89 roku to, co jest ciekawe, idąc w tym duchu historycznym, nie dokonano lustracji tego środowiska. Byliśmy chyba jednym z nielicznych państw, bo nie zrobiliśmy tak, jak w Niemczech na przykład, że ci, którzy w wymiarze sprawiedliwości byli związani z aparatem represyjnym, komunistycznym po prostu zostali wycięci z tego systemu - mówił.