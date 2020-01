Będzie banknot w wizerunkiem Lecha Kaczyńskiego na rocznicę Smoleńska? Politycy PiS nie widzą przeszkód

puuchatek pół godziny temu Oceniono 23 razy 19

Po pierwsze - z tego, co pamiętam, na obecnych polskich banknotach są polscy KRÓLOWIE. A - z tego, co pamiętam - Ś.P. Lech Kaczyński nie został koronowany…



Po drugie - i tu już zupełnie serio - czy obecni tu wyznawcy PiS mogliby nam przybliżyć możliwie KONKRETNIE, na czym polegała wielkość Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta RP i jakich konkretnie wielkich czynów dokonał, żeby umieszczać go na banknocie?