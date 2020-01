Włodzimierz Czarzasty: Robert będzie jedyną osobą, która w trakcie kampanii będzie zyskiwała

saksalainen 22 minuty temu Oceniono 2 razy 2

Czarzasty to jest ktoś kto mówi otwarcie o co mu chodzi, wierzę mu i wierzę że on ufa Biedroniowi. Niestety, Biedroń stracił zaufanie społeczne i trudno mi sobie wyobrazić, że uda mu się je odbudować. Nie w tak krótkim czasie, jaki został do wyborów.