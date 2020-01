Sejm zdecydował ws. pieniędzy dla TVP. Fiasko opozycji - nie zerwała kworum. Posłanki nie wyjęły kart

Po godz. 15 w bloku głosowań Sejm decydował o losach rekompensaty w maksymalnej wysokości do 1,95 mld zł dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. W ostatecznym głosowaniu ustawa przeszła, przy 228 głosach "za" i dwóch "przeciw".

REKLAMA

Skąd tak mała frekwencja? Posłowie opozycji, zarówno z Koalicji Obywatelskiej, PSL-Kukiz'15, Lewicy a także z Konfederacji, próbowali zerwać kworum (by ustawę przyjąć wymagane jest co najmniej 230 głosów).

Zrywanie kworum polega na wyjęciu kart do głosowania, przez co głosy nie są liczone - w ten sposób nie ma ich wymaganej liczby. Opozycji nie udało się zerwać kworum przez dwie posłanki Koalicji Obywatelskiej: Iwonę Śledzińską-Katarasińską i Małgorzatę Tracz, które zagłosowały przeciwko przyjęciu ustawy. Gdyby nie ich głosy, 228 głosów "za" ze strony posłów Prawa i Sprawiedliwości nie pozwoliłyby na to, by przyjąć ustawę. Aż 7 posłów PiS było nieobecnych akurat na tym głosowaniu.

Głosowanie ws. dopłat do TVP i Polskiego Radia Sejm.gov.pl

Poseł KO Cezary Tomczyk wyjaśniał na Twitterze, że poseł Śledzińska-Katarasińska "wcisnęła przycisk, a potem wyjęła kartę". "Na 230 osób niestety czasami ktoś popełnia błąd. Walka trwa" - skwitował.