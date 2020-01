Komisja Wenecka jest w Warszawie. Grodzki: Opinia będzie w przyszłym tygodniu

du100 godzinę temu Oceniono 12 razy 6

mówiąc językiem PiS "jak sa niewinni to niech staną przed sądem"

w referendum Polacy opowiedzieli się za wstąpieniem do UE i przyjęciem zasad prawa tam panujących i tylko w referendum możemy to odwołac lub musimy tych praw przestrzegać.

Rosja coś kombinuje I to Białoruś a to Iran Ukraina zobaczymy gdzie wejdą .

PiS swoimi działaniami osłabia pozycję Polski i pcha nas w ręce Putina.Daje usprawiedliwienie Zachodowi . za Polaków nie warto walczyć.

Zamiast budować sojusze PiS wszystko burzy ,zamiast jednać się z wielkimi PiS stawia na "potegi" (tu przepraszam) takie jak Węgry.