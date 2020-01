Wiceminister Michał Wójcik: Marszałek Tomasz Grodzki powinien podać się do dymisji

Michał Wójcik w "Rozmowie Piaseckiego" odniósł się do przyjazdu Komisji Weneckiej do Polski. - Trzeba potraktować tę wizytę jako wizytę o charakterze bardziej prywatnym, nieoficjalnym. Marszałek Senatu nie ma prawa, zgodnie z przepisami polskimi, do tego żeby zapraszać Komisję Wenecką. Od tego jest rząd, który współpracuje w tym zakresie z prezydentem.

Michał Wójcik: Grodzki powinien podać się do dymisji

Przepis 146 Konstytucji i 133 mówi jednoznacznie, że działalność w zakresie polityki zagranicznej prowadzi rząd, a współpracuje z rządem prezydent - przekonywał wiceminister sprawiedliwości. Na pytanie, czy nie warto zapytać o projekt ustaw sądowych prawników z Komisji Weneckiej, Wójcik odpowiedział: - Pytałem wielu osób, między innymi jednego z członków Komisji Weneckiej, prof. Marcina Warchoła (również wiceministra sprawiedliwości - red.). Autorytet w Komisji Weneckiej, mój kolega, który siedzi drzwi dalej, z którym odbyłem wiele rozmów na ten temat. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że wszystko jest w porządku - stwierdził.

Sekretarz stanu w MS stwierdził w programie, że nie podoba mu się nazywanie ustawy dyscyplinującej sędziów "kagańcową". - Nie ma takiej ustawy - podkreślił. Wójcik odniósł się też do doniesień na temat rzekomego przyjmowania łapówek w przeszłości przez marszałka Senatu. - Uważam, że pan marszałek Grodzki powinien podać się do dymisji. Zamiast jeździć do komisarz Jourovej powinien narodowi wyjaśnić, czy brał pieniądze, czy nie - powiedział.

Rząd i marszałek Sejmu nie spotkają się z Komisją Wenecką

W czwartek rozpoczyna się dwudniowa wizyta Komisji Weneckiej w Polsce. Eksperci przyjeżdżają na zaproszenie Tomasza Grodzkiego. Minister spraw zagranicznych poinformował, że przedstawiciele rządu nie spotkają się z wizytatorami. Szef resortu spraw zagranicznych podkreślił w Programie 1 Polskiego Radia, że polski rząd nie zwracał się o opinię Komisji Weneckiej. - Komisja zwróciła się do MSZ z prośbą o spotkania z przedstawicielami rządu. Po konsultacji z premierem stwierdziliśmy, że nie będzie takich spotkań - powiedział Czaputowicz. Jak wyjaśniał, Komisja Wenecka reaguje na pytania i prośby o opinię skierowane przez państwa, reprezentowane przez rządy. Z członkami Komisji Weneckiej nie spotka się również marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Jak podało Centrum Informacyjne Sejmu ze względu na prace Sejmu "organizacja spotkania w oczekiwanym terminie nie będzie możliwa".