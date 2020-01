Dziennikarz chciał zapytać Mariana Banasia o dymisję. Odpowiedź: Zajmijcie się swoimi sprawami

- Zajmijcie się swoimi sprawami - tymi słowami miał zwrócić się Marian Banaś do dziennikarza "Faktu". Była to odpowiedź na pytanie, czy szef Najwyższej Izby Kontroli poda się do dymisji. Z sondażu wynika, że domaga się tego 73 proc. Polaków.

REKLAMA

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta / / Agencja Gazeta

REKLAMA