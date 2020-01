Ustawa ws. 1,95 mld zł dla mediów publicznych trafiła do komisji. "Pożegnaliście się z moralnością"

Projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych wpłynął do Sejmu w grudniu. Zakłada on m.in. rekompensatę (maksymalnie 1,95 mld zł) dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia "z tytułu utraconych w roku 2020 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień". W ubiegłym roku TVP i PR otrzymały w ramach rekompensaty ok. 1,26 mld zł.

W środę projekt został skierowany do dalszych prac w sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Jednocześnie Sejm nie poparł wniosku Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i klubu Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 o odrzucenie ustawy.

Przeciwko ustawie sprzeciwiał się w trakcie sejmowej debaty m.in. poseł PO Rafał Grupiński, który zarzucał posłom PiS, że "już dość dawno pożegnali się z moralnością". Nawiązał też do śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który zmarł 14 stycznia ubiegłego roku.

- Czy nie uważacie państwo za wyjątkowo niemoralne, brzmiące jak szyderstwo, podejmowanie takiej decyzji o podwojeniu środków na instytucję w rocznicę śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, do którego śmierci tego rodzaju nienawiść i tego rodzaju ataki, jakie prowadziła telewizja publiczna, w znacznym stopniu się przyczyniła? Jak możecie to robić w swoich sumieniach? - mówił parlamentarzysta.