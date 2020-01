"Przestrzeganie praworządności jest nienaruszalne". Grodzki po rozmowach z KE w Brukseli

wicipinski godzinę temu Oceniono 26 razy 14

Prymitywni, bogobojni prostacy wybrali rząd, który jak pałki używa religii do legitymizacji swoich działań. Łgarstwa i polityczna korupcja, synekury i łamanie standardów demokracji, przestały być już nawet kamuflowane. Władza zdjęła białe rękawiczki i próbuje inteligentów i wykształciuchów, sędziów i opozycję spacyfikować, żeby nie przeszkadzali w opanowaniu wszystkich struktur państwa. To nie jest opis sytuacji w Iranie, to Polska.