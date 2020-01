Szczecin. Prokuratura zażądała danych pacjentów marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki jest z zawodu lekarzem. Pełni funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji PUM w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie. Od dłuższego czasu polityk oskarżany jest o to, że żądał od pacjentów pieniędzy w zamian za przeprowadzenie operacji. Grodzki utrzymuje, że nigdy nie dopuścił się łapówkarstwa.

Prokuratura wkroczyła do szpitala, w którym pracuje marszałek Senatu Tomasz Grodzki

W środę 8 stycznia senatorka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Kochan umieściła na Twitterze wpis, z którego wynika, że prokuratura wkroczyła do szpitala, w którym pracuje Tomasz Grodzki i zażądała od personelu danych pacjentów operowanych przez marszałka Senatu od roku 1992.

"To są metody działania 'niezależnej' prokuratury" - napisała Kochan

Wirtualna Polska informuje, że rzeczniczka szczecińskiego szpitala Natalia Andruczyk potwierdziła te doniesienia. Zapowiedziała także, że placówka spełni żądania prokuratury. Dziennikarzom WP nie udało się skontaktować z przedstawicielem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, która domaga się danych pacjentów marszałka Sejmu Tomasza Grodzkiego.

Pacjent Tomasza Grodzkiego twierdzi, że chciano go przekupić. 5 tys. zł. za oczernienie lekarza

Przypomnijmy, że we wtorek 7 stycznia media obiegła informacja o tym, że do jednego z pacjentów Tomasza Grodzkiego zgłosił się nieznany mężczyzna, który zaoferował mu pięć tysięcy złotych w zamian za fałszywe oskarżenie marszałka Senatu. Polityk miał poinformować o całym zajściu Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podczas konferencji prasowej po raz kolejny zaprzeczył oskarżeniom i odtworzył nagranie z relacją jego pacjenta, który twierdzi, że składano mu oferty finansowe za oczernienie lekarza. Tomasz Grodzki podkreślił, że oskarżenia o łapówkarstwo pojawiły się dzień po tym, jak wybrano go na marszałka Senatu. Wspomniał także, że podczas 30-letniej praktyki lekarskiej nie było "żadnych wątpliwości, co do jego postawy etycznej".