Radny PiS miał zataić dochody. Odniósł się do Pawła Adamowicza: "Daleko mi do zasztyletowanego samorządowca"

kunwyscigowy godzinę temu Oceniono 41 razy 41

Mam pytanie do "pana" Leszka - skoro daleko ci do Adamowicza.



To do jakiej sumy według Piskatolskiej moralności - to się po prostu wam należy, a od jakiej można kogoś zasztyletować??? i czy suma ta zależy od przynależności partyjnej?