Gen. Koziej: USA i Iran "na progu wojny". Donald Trump nie ma wyboru. Musi mocno odpowiedzieć

stop.polonizacji.europy 2 godziny temu Oceniono 24 razy 20

Przy całej sympatii dla generała mam wrażenie, że teraz jednak Iran udaje, że chce odpowiedzieć, strzela tak, żeby nikogo nie zabić, co USA przyjmują z uznaniem i też strzelą tak, żeby nic się nie stało, i będzie po wszystkim, bo wojny nie chce ani Trump, ani Iran. Być może cała akcja była nastawiona właśnie na zrażenie do siebie Iranu i Iraku, by wycofać się lub ograniczyć obecność w regionie. USA chce wyjść z przytupem a Iran może wykorzystać sytuację do rozgrywki wewnętrznej, bo kłopotów wewnętrznych mają wystarczająco. A Iran nigdy nie działał lekkomyślnie.