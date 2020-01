TVP podało, że "były ubek broni Grodzkiego". Córka: "Opluli go, a on nie ma się czego wstydzić"

- Tata na nikogo nie donosił i nic złego nie zrobił. Opluli go w TVP, a on nie ma się czego wstydzić - mówi w rozmowie z Onet.pl córka Tadeusza Staszczyka. 90-letni mężczyzna twierdzi, że zaproponowano mu 5 tys. zł za oświadczenie, że kilka lat temu dał łapówkę obecnemu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiego. TVP Info podało, że Staszczyk to były funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa

Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta Otwórz galerię (4)

