"Były ubek broni Grodzkiego". Narracja TVP Info w sprawie oskarżeń wobec marszałka Senatu

TVP Info znalazło swój sposób na przedstawianie sytuacji wokół marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. To właśnie m.in. media publiczne informowały o kolejnych, anonimowych rzekomych pacjentach, oskarżających Grodzkiego o przyjmowanie łapówek, gdy marszałek Senatu prowadził jeszcze praktykę lekarską.

Już w trakcie konferencji prasowej Grodzkiego, gdy ten odpierał zarzuty i zapowiadał pozwy, TVP Info kolportowało informacje na temat jego byłego pacjenta.

Grodzki na konferencji odtworzył nagranie, na którym jego były pacjent Tadeusz Staszczyk mówił, że dostał ofertę od nieznanego mu mężczyzny. Staszczyk utrzymuje, że zaproponowano mu, by za 5 tys. zł napisał, że Grodzki żądał od niego pieniędzy w przeszłości i od otrzymania ich uzależniał przyjęcie go do szpitala.

TVP Info o "obrońcy Grodzkiego": To były ubek

TVP Info sprawdziło, kim jest Tadeusz Staszczyk - okazało się, że to były funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa. Portal przywołał, że na rewelacje Staszczyka powoływały się Radio ZET i Onet, a tekst na ten temat zatytułowano: "Funkcjonariusz UB informatorem Radia Zet, Onetu i bohaterem konferencji Grodzkiego".

Z kolei redaktor naczelny portalu tvp.info Samuel Pereira dowodził na Twitterze, że "obrona grodzkiego" wygląda "na akcję byłych służb". Zamieścił przy tym zrzut ekranu ze stron IPN, z których można dowiedzieć się, że Staszczyk pracę w wojewódzkim urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP) zaczął w 1950 roku.

Podobną narrację prowadzono na antenie TVP Info, także na osławionych paskach: "Były ubek broni Grodzkiego".