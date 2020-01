.....Zarząd SLD zarekomendował Biedronia jako kandydata na prezydenta. "Przeszedłem naprawdę trudną drogę".....

lukasz_patrykus godzinę temu Oceniono 5 razy 1

no to jest ciekawa koncepcja...

i nie chodzi mi o to że Robert Biedroń jest gejem, tylko o to ze w moim pojęciu Zandberg byłby lepszym kandydatem na Du.e i po drugie na serio nie wiem jak można będzie prowadzić profesjonalna i merytoryczna kampanie prezydencka w Polsce siedząc jednocześnie w Brukseli?

no cóż, i tak od pisiego podnóżka, każdy kandydat jest lepszy :-)