Mateusz Morawiecki rozmawiał z premierem Australii - zaoferował pomoc polskich strażaków

- "Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał telefonicznie z premierem Australii Scottem Morrisonem. W rozmowie wyraził swoje współczucie dla rodzin ofiar pożarów. Jednocześnie przekazał informację o gotowości polskiej pomocy poprzez wysłanie na miejsce wyspecjalizowanych jednostek straży pożarnej" - napisał na swoim profilu na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller.

Mateusz Morawiecki rozmawiał o "gotowości polskiej pomocy" z premierem Australii

Według pierwszych informacji medialnych do wyjazdu do Australii miało już zostać powołanych 30 strażaków z zespołu Ground Forest Fire Fighting using Vehicles Poznań, który został stworzony w ramach Mechanizmu Obrony Ludności Unii Europejskiej. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu brygadier Sławomir Brand w rozmowie z Onetem nie potwierdził jednak tej informacji. - To, że sprawdzamy sprzęt, nie jest równoznaczne z powołaniem do wyjazdu. Takie czynności podejmuje się w tej chwili w jednostkach w większości województw. Jeśli zapadnie decyzja o wyjeździe, będzie ona podjęta na szczeblu rządowym - powiedział rzecznik.

Tragiczne w skutkach pożary wybuchają w Australii już od miesięcy i nic nie wskazuje na to, by w najbliższych tygodniach sytuacja miała ulec poprawie. Na ten moment pożary objęły w sumie 8,6 milionów hektarów ziemi, zniszczeniu uległo 1400 domów i budynków gospodarczych, a zmarły co najmniej 23 osoby. Strażacy oraz wolontariusze starają się obecnie przeciwdziałać prawie 200 pożarom, które szaleją w Australii od piątku.