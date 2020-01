Homofobiczny atak Giertycha na Śmiszka i Biedronia, są "przeprosiny". "Buractwo zostanie buractwem"

6or6 10 minut temu Oceniono 4 razy 4

Przepraszam bardzo - kim jest pan Śmiszek, że tak nagle wszędzie się go pełno zrobiło? R.Giertych zwrócił uwagę na ten żenujący taniec na lewicy wokół kandydatury na prezydenta RP. "Biedroń? A może Śmiszek? Ok, no to Śmiszek. Ale może jednak Biedroń?..." i tak bez końca. Obaj z zerowymi szansami na prezydenturę, a hałas przy tym niesłychany.