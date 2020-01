Wybory prezydenckie 2020. Robert Biedroń kandydatem Razem. "Miał w życiu pod górkę, ale się nie poddał"

proteusz33 15 minut temu Oceniono 2 razy 2

Po ogłoszeniu tej kandydatury Kidawie zaczął palić się grunt pod nogami.Może nie wejść do drugiej tury.Dlatego taki hejt Platfusów na Biedronia.Nawet skaczący Giertych podłączył się do hejtu.Ten to zawsze czuje powiew wiatru