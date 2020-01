Duda zwołuje Radę Gabinetową. Kidawa-Błońska: Prezydent wyklucza opozycję

savitor 6 minut temu Oceniono 1 raz 1

Przecież to proste. O poważnych sprawach a szczególnie dotyczących zagrożenia światowego pokoju i bezpieczeństwie Polski muszą rozmawiać ludzie rozsądni, poważni i mądrzy a jednocześnie tacy, którym dobro Polski leży na pierwszym miejscu. Do żadnej z tych kategorii politycy opozycji się nie kwalifikują. Stąd i logiczne, że nie są zapraszani do poważnych rozmów.