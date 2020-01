Andrzej Duda o eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. "Myśmy nie wzięli w tym udziału"

- Nie ma w tej chwili sygnałów o tym, aby było jakiekolwiek niebezpieczeństwo dla Polski i polskich obywateli, ale rzecz jasna jest to sytuacja, która może eskalować - stwierdził prezydent Andrzej Duda, który był gościem "Wiadomości" TVP. Początek rozmowy dotyczył rozwoju sytuacji po ataku USA w Iraku. Zginął w nim irański generał Kasim Sulejmani. Iran zapowiedział odwet. Zarówno tam, jak i w Iraku, odbyły się antyamerykańskie protesty. W Bagdadzie i okolicy w pobliżu sił USA nieznani sprawcy przeprowadzili ataki rakietowe.

>>> Tysiące ludzi wyszły na ulice irańskich miast po zabiciu generała Sulejmaniego [Źródło: Ruptly/x-news]

Duda dodał, że mamy żołnierzy w Iraku i "podjęto decyzje, by zawiesić działanie kontyngentu", po to, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa żołnierzy i ryzyko "przypadkowego popadnięcia naszych żołnierzy w problemy wynikające z akcji USA za decyzją prezydenta Donalda Trumpa".

Podkreślał, że w Iraku Polacy pomagają mieszkańcom i "przyjaźnią się z lokalną ludnością". Jeśli jednak Irak nie będzie chciał tej pomocy, to polscy żołnierze zostaną wycofani. Przypomnijmy: iracki parlament zagłosował za wydaleniem wojsk USA i koalicji międzynarodowej.

Wedle słów Dudy polski ambasador brał udział w spotkaniu koalicji antyterrorystycznej w Białym Domu, gdzie USA przedstawiły swoją ocenę sytuacji na Bliskim Wschodzie i okazało się, że nie przewidują "eskalacji wojennej". - Można się spodziewać działań o charakterze terrorystycznym - dodał Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest monitorowana.