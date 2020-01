Dziennikarze dopytywali, gdzie był Andrzej Duda. "Nie były to dla mnie wcale łatwe święta"

pszczolkaprezesa godzinę temu Oceniono 23 razy 11

No widział kto kiedy Anżeja szusującego na nartach od czasu gdy Prezes zrobił go prezydentem?

On ciągle pracuje! Wszystkiego przypilnuje i jeszcze inni, niektórzy, wtykają mu szpilki. To nie ludzie - to wilki!