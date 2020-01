Janusz Korwin-Mikke "uczy" psa, by nie bał się fajerwerków. "Pokazał swój prymitywny stosunek do zwierząt"

To nie pierwszy raz, kiedy Janusz Korwin-Mikke próbuje "uodpornić" psa na huk petard.

REKLAMA

Miałem kiedyś wilczura, który nie bał się niczego. Strzelałem mu nawet z pistoletu nad głową!

- powiedział w rozmowie z "Faktem". Dodał, że stres, jaki fajerwerki wywołują u zwierząt, o którym mówią obrońcy ich praw, to bzdura.

"Pokazał swój prymitywny, brutalny stosunek do zwierząt"

Inne zdanie na ten temat mają specjaliści. Prof. Andrzej Elżanowski, zoolog i biolog, podkreślił w rozmowie z "Faktem", że to, co robi Korwin-Mikke to "znęcanie się nad zwierzęciem i sprawianie mu cierpienia".

Poseł pokazał swój prymitywny, brutalny stosunek do zwierząt i za to powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności

- stwierdził prof. Elżanowski.

Konrad Kuźmiński, prezes zarządu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, poinformował na Twitterze, że w zeszłym roku złożył w prokuraturze zawiadomienie w sprawie "sadystycznych skłonności Janusza Korwin-Mikkego.

Sprawa została umorzona, bowiem zdaniem śledczych rzucanie pod psie łapy petard nie stanowi złośliwego straszenia zwierzęcia...

- napisał na portalu społecznościowym Kuźmiński.

Zwierzęta mają bardziej wyostrzone zmysły niż ludzie, a natężony hałas sprawia im niemal fizyczny ból. W skrajnych przypadkach stres może prowadzić nawet do zawału serca.

Przypomnijmy, że za znęcanie się nad zwierzętami grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

>>> Zobacz wideo: Sylwester to dla zwierząt prawdziwe piekło