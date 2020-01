Miał oferować 100 tys. zł za zabójstwo Zbigniewa Ziobry. Jan S. trafił w ręce policji

takinikt 22 minuty temu Oceniono 9 razy 5

Ustawka pod media, żeby zrobić z Zera bohatera.

Prawda jest taka, że dla zorganizowanej przestępczości Zero to idealny min. sprawiedliwosci i generalny prokurator w jednym - nie ma bardziej skorumpowanej mendy w PL niz Zero i swiat przestepczy o tym wie i mu wlos z glowy nie spadnie, poki rzadzi PiS. Musialaby sie w PL dokonac rewolucja, zeby Zero poszedl na celownik.