Duda nie zwoła Rady Bezpieczeństwa ws. Iranu. Rzecznik: Opozycja próbuje przekazać, że to jakieś "wow ciało"

- Gdyby pan prezydent oczekiwał konsultacji, doradztwa w jakimś szerszym zakresie, niż to ma miejsce, to Radę Bezpieczeństwa by zwołał - tak mówił w Radiu ZET rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Błażej Spychalski. To odpowiedź na apele opozycji, by po wydarzeniach w Bagdadzie Andrzej Duda zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

REKLAMA

Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta Otwórz galerię (3)

REKLAMA