Szymon Hołownia zdradza swoje plany: Kusi mnie, by zgłaszać się do TVP z cotygodniowym orędziem

Krzysztof Baranowski 2 godziny temu Oceniono 29 razy 15

Panie Hołownia. Dajze pan już temu narodowi spokój. On ma już za sobą 1000 lat wciskania zarówno ciemnoty jak i parafian w glebę. Starczy już mu, nieprawdaż? A tak z innej beczki to powtórzę raz jeszcze to co mówię zawsze, gdy ktoś sobie bogiem, honorem i ojczyzną wyciera gębę nazbyt intensywnie. Zarówno moje życiowe doświadczenie jak i historia dowodzi, że później okaże się taki osobnik bardzo podłą kanalią. To tylko kwestia czasu.