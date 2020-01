Bartłomiej Sienkiewicz wchodzi do gry o przywództwo w PO. Będzie miał 5 konkurentów

W piątek o północy mija termin zgłoszeń kandydatów na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Dotychczas zgłosili się senator Bogdan Zdrojewski, europoseł Bartosz Arłukowicz, szef klubu KO Borys Budka, obecny wiceszef PO Tomasz Siemoniak i posłanka Joanna Mucha. Grzegorz Schetyna ogłosił, że nie będzie ubiegał się o fotel przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Wybory przewodniczącego Platformy Obywatelskiej odbędą się 25 stycznia 2020 roku.

>>> Sienkiewicz zasłynął wypowiedzią "państwie teoretycznym". Zobacz co mówi o Polsce pod rządami PiS:

Kim jest Bartłomiej Sienkiewicz?

Bartłomiej Sienkiewicz urodził się 29 lipca 1961 roku, jest prawnukiem polskiego pisarza – Henryka Sienkiewicza. Z rodzinnych Kielc najpierw wyjechał do Krakowa, gdzie ukończył studia na Wydziale Historycznym UJ, a następnie do Warszawy, gdzie przez lata rozwijał swoją karierę polityczną i publicystyczną. Ma żonę oraz czwórkę dzieci, w tym trzech synów.

Przez wiele lat Bartłomiej Sienkiewicz poświęcał się monitorowaniu i analizowaniu sytuacji politycznej, gospodarczej oraz społecznej na obszarze środkowej, północnej i wschodniej Europy, a także na terenie Bałkanów, Kaukazu, Turcji oraz Azji Centralnej. Jest jednym ze współzałożycieli Ośrodka Studiów Wschodnich, w którym w latach 1991-1993 oraz 1995-2001 pełnił funkcję wicedyrektora, a następnie przewodniczącego rady. Przez ten czas publikował wiele artykułów poświęconych sytuacji w tym regionie świata. W latach 2002-2013 współpracował też z prasą codzienną oraz Tygodnikiem Powszechnym.

Karierę polityczną Sienkiewicz zaczął w latach 80. jako współpracownik demokratycznej opozycji i aktywny działacz społecznościowy. Gdy 10 maja 1990 roku do życia powołany został Urząd Ochrony Państwa, otrzymał nominację na jego funkcjonariusza, którym był aż do 2002 roku. Przełom w jego karierze nastąpił 20 lutego 2013 kiedy to Donald Tusk nominował go na urząd ministra spraw wewnętrznych. W tym samym czasie został też koordynatorem służb specjalnych.