Kontrowersyjna radna PiS z nową funkcją. Olga Semeniuk została wiceministrem rozwoju

Do wszystkich niedociągnięć, błędów, zaniechań, które się złożyły na słabość państwa polskiego przez ostatnie 30 lat, mieliśmy inne sprawy na głowie, jako naród byliśmy społeczeństwem na dorobku i te sprawy państwowe zeszły nieuchronnie trochę na dalszy plan. Problem polega na tym, że do tego wszystkiego PiS dołożył niebywałą porcję chaosu i niekompetencji, w którym państwo zaczyna się coraz bardziej pogrążać.



I to połączenie dawnych win z nowym chaosem czyni państwo polskie jeszcze bardziej teoretycznym, niż było przedtem.



To, co się dzieje w całym otoczeniu międzynarodowym [ NOWA WOJNA] , może tworzyć taki moment, w którym nasze błędy okażą się niewybaczalne i mogą nas bardzo dużo kosztować.