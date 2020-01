Grzegorz Schetyna zrezygnuje albo zagra va banque. "Ryzyko przegranej jest duże"

mark6 pół godziny temu Oceniono 8 razy 2

Przestańcie bredzić,ze ten nieuk „ ocalił „ partie. Gdyby ten aparatczyk dbał o interes partii

a nie swój to wygrałby wybory. To on odpowiedzialny jest za rozbicie opozycji. To intrygant

którego JEDYNYM celem było utrzymanie władzy.

Partia się sam „ utrzymała” bez jego udziału.

Poza tym jest to nieuk. To on twierdzi, ze Auschwitz wyzwolili Ukraińcy a nie ArmiaCzerwona.

To on jako minister spraw zagr. uważał, ze jego szefem jest Prezydent bo te sprawy są w gestii

Prezydenta. Tylko wyjątkowy osioł może tak bełkotać.

PS

Co do Armii Czerwonej to chce przypomnieć,ze nie było wśród niej wyodrębnionych narodosciowo jednostek strategicznych czy taktycznych w przeciwieństwie do Aliantów.

Dlatego można powiedzieć,ze Monte Casino zdobyli Polacy ale Auschwitz wyzwolili

żołnierze Armii Cerwonej.