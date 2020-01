Sędzia Juszczyszyn zaskarżył decyzję o odwołaniu delegacji. Pismo trafiło do resortu Ziobry

Sędzia Paweł Juszczyszyn, odwołany przez resort sprawiedliwości z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie, skierował do ministerstwa skargę na tę decyzję. Według Juszczyszyna, odwołanie z delegacji to reakcja na wydane przez niego orzeczenie.

Robert Robaszewski / Agencja Gazeta Otwórz galerię (3)

