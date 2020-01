"Stan zdrowia Nitrasa jest stabilny". Poseł zasłabł w samolocie ze Szczecina do Warszawy

Do zdarzenia doszło w czwartek 2 stycznia ok. godziny 10:00. Konieczna była interwencja służb ambulatoryjnych. Olgierd Geblewicz, szef struktur Platformy Obywatelskiej w Szczecinie zapewnia, że informacje dotyczące stanu zdrowia Nitrasa "są uspokajające".

REKLAMA

"Przed wylotem wszystko było w porządku"

Szef szczecińskich struktur PO powiedział, że rozmawiał z Nitrasem przed lotem. - Wszystko było w porządku - relacjonuje Geblewicz. - Z tego co wiem, zasłabł w samolocie - dodał. Sławomir Nitras, póki co, nie odbiera telefonów.

Do zdarzenia odniósł się również rzecznik Lotniska Chopina w Warszawie. - Mogę potwierdzić, że w samolocie do Szczecina pasażer stracił przytomność. Konieczna była interwencja służb ambulatoryjnych. Później pasażer miał trafić do ambulatorium - powiedział Piotr Rudzki.

>>> Z czego wynikają opóźnienia samolotów? Zobacz wideo: