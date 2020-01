Stanisław Piotrowicz o wyroku: "Rozstrzygnięcie odporne na fakty i prawo". Będzie apelacja

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał w czwartek, że Stanisław Piotrowicz ma przeprosić przeprosić pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę i sędziego SN Krzysztofa Rączkę. Sędziowie wytoczyli proces Piotrowiczowi za słowa z sierpnia 2018 r. Były polityk PiS i obecny sędzia Trybunału Konstytucyjnego powiedział wówczas dziennikarzom, że w zmianach dotyczących rekomendowania kandydatów na sędziów TK chodzi m.in. o to, by "sędziowie, którzy są zwykłymi złodziejami, nie orzekali dalej".

Piotrowicz komentuje wyrok ws. słów o "sędziach, którzy są złodziejami"

- Po pierwsze moja wypowiedź nie dotyczyła powodów, nie zostały wymienione ani nazwiska, ani sądy i z tych względów nie mieli legitymacji procesowych. Po drugie, zawartość merytoryczna mojej wypowiedzi nie była dla nikogo obraźliwa - stwierdza w rozmowie z Gazeta.pl Stanisław Piotrowicz. - Warto sięgnąć do mojej wypowiedzi, która została zarejestrowana przez stacje telewizyjne i radiowe. Brzmiała ona tak: "[W reformie sądownictwa] chodzi o to, żeby sędziowie, którzy są złodziejami, nie orzekali dalej". Z naciskiem na słowo "którzy". Wypowiedź dotyczyła więc tych sędziów, którzy są złodziejami. Na to słusznie dziennikarze zadali kolejne pytanie: "kogo ma pan na myśli?". Odpowiedziałem: "patologiczne przypadki pokazywane w mediach" - tłumaczy. - Często w mediach pomija się tą drugą część - dodaje.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego i były poseł PiS przekonuje, że "treść nie była obraźliwa dla kogokolwiek, a w szczególności dla powodów". - W wypowiedziach sprzed roku pytany o to mówiłem: "Czyżby pani Gersdorf nie zgadzała się z tą wypowiedzią?" Bo jeśli się nie zgadza, to uważa, iż ci sędziowie, którzy dopuścili się kradzieży, mogą dalej orzekać. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że nie powinno być takiej sytuacji, gdzie opinia publiczna może zobaczyć sędziów, którzy dopuszczają się czynów karalnych i oni w dalszym ciągu orzekają. Tylko i wyłącznie takich sytuacji moja wypowiedź dotyczyła - podkreśla.

Będzie apelacja

Rozumiem dlaczego tak się dzieje. Jestem twarzą reformy wymiaru sprawiedliwości, w związku z tym odnoszą wrażenie, że to rozstrzygnięcie jest odporne na fakty i odporne na prawo. Dlatego też zapowiedź apelacji została złożona przez mojego pełnomocnika

- mówi Piotrowicz.

Sąd skazał Stanisława Piotrowicza za naruszenie dóbr osobistych

Sąd w pierwszej instancji zobowiązał Stanisława Piotrowicza do przeprosin w oświadczeniu telewizyjnym oraz wpłatę 20 tysięcy złotych na organizację SOS Wioski Dziecięce. Upoważnił też Małgorzatę Gersdorf i Krzysztofa Rączkę do publikacji przeprosin na koszt Stanisława Piotrowicza, jeśli on sam nie wywiąże się z postanowienia sądu w określonym terminie.

Sędzia Sądu Okręgowego Agnieszka Rafałko wskazała, że dla sądu istotne było to, w jakim kontekście Stanisław Piotrowicz wypowiedział słowa o „sędziach złodziejach”. Zaznaczyła również, że sporna wypowiedź cytowana przez media, dla przeciętnego odbiorcy była logicznie powiązana z pytaniami dziennikarzy oraz pracą Krajowej Rady Sądownictwa 27 sierpnia 2018 roku.

Wtedy Krajowa Rada Sądownictwa miała wskazać kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Salę obrad blokowali członkowie Ruchu Obywatele RP zajmującego się obroną niezawisłości sądownictwa w Polsce. Stanisław Piotrowicz, będący wtedy członkiem KRS, powiedział dziennikarzom, że „nie może być takiej sytuacji, by garstka niezadowolonych z utraty przywilejów blokowała prace organu konstytucyjnego”. Pytany, o jakie przywileje chodzi dodał, żeby „sędziowie, którzy są zwykłymi złodziejami, nie orzekali dalej".