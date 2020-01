Sędzia Juszczyszyn chce przesłuchać szefową kancelarii Sejmu. Chodzi o listy poparcia do KRS

W poniedziałek zakończył się okres zawieszenia sędziego Pawła Juszczyszyna. Ma teraz dokończyć postępowania, które wcześniej wyznaczył.

Sędzia Juszczyszyn chce przesłuchać szefową Kancelarii Sejmu

Dotyczy to również sprawy, w której Juszczyszyn zażądał ujawnienia list poparcia sędziów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Dlatego sędzia wezwał szefową kancelarii Sejmu Agnieszkę Kaczmarską do osobistego stawiennictwa w tej sprawie. Formalnie Kaczmarska ma stawić się w sądzie w Olsztynie "celem wysłuchania co do zasadności odmowy przedstawienia dokumentów, do których została zobowiązana postanowieniem sądu z 20 listopada 2019". Rozprawa będzie jawna.

Przypomnijmy: Paweł Juszczyszyn to sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie, który został odwołany ze swojej delegacji przez ministra sprawiedliwości Zbigniew Ziobrę. Wcześniej Juszczyszyn zwrócił się do szefa Kancelarii Sejmu, by ten udostępnił - pod rygorem grzywny - listy z podpisami poparcia dla kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Juszczyszyna zawieszono wówczas na miesiąc w czynnościach sędziego (decyzją szefa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego, członka nowej KRS). Wobec sędziego wszczęto też postępowanie dyscyplinarne.