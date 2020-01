Joachim Brudziński: Tusk może jedynie prosić Kaczyńskiego, by pozwolił mu wymienić kuwetę dla kota

vitruvius godzinę temu Oceniono 43 razy 39

WIARYGODNOŚĆ PiS czyli dlaczego „dżentelmen” z miniaturką naszej flagi kojarzy się z krętactwem, pustą propagandą, oszustwami i zwykłym złodziejstwem. Smutne ale prawdziwe, Polska flaga stała się znakiem rozpoznawczym krętaczy i złodziei.

W tym co mówią PiS-towarzysze jest tyle prawdy, co w:

1. Opowieści o Jadwidze Kaczyńskiej, jako „sanitariuszce w Powstaniu Warszawskim”, w rzeczywistości Powstanie spędziła bezpiecznie chyba w Ciechanowie, to ktoś pamiętał i się wyadało,

2. "Zamachu" w Smoleńsku,

3. W „genialnej” reformie służby zdrowia PiS i Xięcia Radziwiłła…

4. W „genialnej” reformie edukacji PiS i niejakiej Zalewskiej… Jaruś chodził do 8 letniej podstawówki i tak było za tow. Wiesława, czyli ideał dla Jarusia,

5. "Wielkości i „mądrości”" Lecha Kaczyńskiego, zwłaszcza organizacji balu w operze i zapraszaniu przywódców „Entente Cordiale” i państw centralnych na bal w dniu 11 listopada 2008. Tańce może na tle wagonu z Compiègne i cmentarza w Verdun?

6. „Polsce w ruinie” i uczciwym użyciu środków PCK z Wrocławia (patrz Zalewska)

7. „PiS – trybunał konstytucyjny,

8. „Jarkowym”, czyli „prezencie od Kaczyńskiego”, w rzeczywistości to coraz większe długi MIMO ŚWIETNEJ KONIUKTURY,

9. "Uzdrowieniu" sądów, patrz „EMI”, Kryże, Piotrowicz i „Kasta”….

10. „Wyższych PiS-standardach” patrz Krycha Pawłowicz…

11. "Uczciwości" PiS, patrz Banaś,

12. "Patriotyzmie" Jarosława K. (Jarosław K. = Polska i państwo),

13. "Kompetencji" kadr PiS, patrz stadniny i spółki skarbu państwa,

14. "Walce z pedofilią" w kościele,

15. "Sprawności" prokuratury w sprawie KNF,

16. "Sprawności" prokuratury w sprawie wypadku z Szydło i znikających dowodach,

17. "Sprawności" prokuratury w sprawie łapówki 50 000 zł i Srebrnej,

18. "Sprawności" NBP w sprawie KNF i 2 prawie takich samych blondyn po ok. 50 000 zł/mc,

19. "Sprawności" prokuratury w sprawie SKOKÓW, zwłaszcza Wołomin (AmberGold ca 800 – 900 mln. SKOK ca 4 mld),

20. "Sprawności" prokuratury w sprawie oczerniania i oszczerstw z Ministerstwa „Sprawiedliwości”,

21. "Sprawności" prokuratury w sprawie GetBack,

22. Stabilnych i uczciwych rodzin jak Kaczyńskich (Rajmund i zwłaszcza Marta K.),

23. 2015 r. : "1,5 biliona na inwestycje !" - J.Kaczyński,

24. „Bohaterach z Brygady Świętokrzyskiej”, co „nie współdziałali” z OKH / OKW,

25. Zupełnego braku panoszenia się lokalnych PiS - kacyków, zesłanie uczciwych prokuratorów wojskowych na poligony, pomiatanie ludźmi honoru,

26. Opowieściach o tym, przecież jesteśmy potęgą w budowie samochodów elektrycznych i promów pasażerskich prawda? To chociaż w produkcji CO2?,

27. PiS sprawiedliwości, czyli polowanie na bezdomnego który nie miał dobrej opinii nt zeszłego juz bliźniaka,

28. Autorytetach moralnych, czyli opowieść o bezdomnym, który podarował patronowi z Torunia dwa Maybachy czy inne „PiS-skromne” bryczki,

29. Opowieściach o 1 000 000 samochodach elektrycznych.

30. Opowieściach o 100 000 mieszkaniach,

31. Opowieściach o wyjaśnieniu sprawy działek Morawieckich,

32. „Kryształowym” Banasiu,

33. Opowieściach o ustawie kagańcowej „inspirowanej” prawem francuskim.

I co dalej?