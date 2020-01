Reklama PGE na budynku Srebrnej. Obie firmy łączy jedna z najbardziej zaufanych osób J.Kaczyńskiego

Spółka PGE pytana o fakt, że Janina Goss zasiada we władzach tak PGE jak i Srebrnej odpowiada, że "kampania została przygotowana i zrealizowana zgodnie z najwyższymi standardami rynkowymi oraz ładem korporacyjnym spółki", a "żaden członek organów nadzorczo-kontrolnych firmy nie był zaangażowany w wybór lokalizacji nośników reklamowych".

We wrześniu pisaliśmy, że Janina Goss - jedna z najbardziej zaufanych osób prezesa PiS - zasiada w dwóch radach nadzorczych państwowych spółek, choć prawo tego zabrania. Nadzór nad spółkami pełni kancelaria premiera, która jednak na pytania o Goss nie odpowiedziała. W PiS obowiązuje zasada, że kto z "panią Janeczką" wojuje, ten od prezesa ginie, więc wszyscy nabierają wody w usta.

Goss ma opinię osoby o hardym charakterze i konfliktowej. A jest też bardzo wpływowa, absolutnie lojalna wobec Jarosława Kaczyńskiego i ma otwarte drzwi do jego gabinetu. To też przyjaciółka domu Kaczyńskich, dobrze znała się z matką braci - Jadwigą Kaczyńską. Pożyczała prezesowi 200 tys. zł, by miał za co zapewnić chorej wówczas matce opiekę pielęgniarską - a to dowód najwyższego zaufania między nimi. Z zamiłowania jest zielarką.

Dziś Janina Goss zasiada w zarządzie spółki Srebrna, obok Jacka Cieślikowskiego (kierowcy prezesa PiS) i Małgorzaty Kujdy (żony Kazimierza Kujdy, byłego prezesa NFOŚiGW). Srebrna to finansowe zaplecze PiS, bo spółka należy do Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego, w którego władzach zasiadają Barbara Czabańska (prezeska - była żona Krzysztofa Czabańskiego, byłego posła PiS i szefa Rady Mediów Narodowych) i Adam Lipiński (członek zarządu, wiceprezes PiS), a w radzie Instytutu jest z kolei: Jarosław Kaczyński, ks. Rafał Sawicz i Krzysztof Czabański.

Zapytaliśmy PGE o wyboru tej lokalizacji dla reklamy. "Planowanie mediów, wybór miejsc i zakup powierzchni reklamowej do jesienno-zimowej kampanii wizerunkowej 'Mamy energię do zmian' został zlecony podmiotowi zewnętrznemu. Podstawowymi parametrami, które musi spełniać reklama zewnętrzna w przypadku kampanii wizerunkowej są: wysoka jakość ekspozycji, format dostosowany do wyprodukowanych kreacji, nośnik reklamowy zlokalizowany wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, zapewniający największą widoczność, potencjał kluczowych odbiorców, do których może dotrzeć przekaz reklamowy, umieszczony w danej lokalizacji oraz cena nieprzekraczająca założeń budżetowych" - odpisała spółka podkreślając, że lokalizacja "spełniała wszystkie te kryteria".

Na pytanie o konkretny koszt poniesiony przez PGE na rzecz spółki Srebrna nie odpowiada. "Bardzo atrakcyjny, w stosunku do porównywalnych obiektów w Warszawie, koszt to efekt działań domu mediowego, funkcjonującego w oparciu o wynegocjowane indywidualne warunki cenowe z poszczególnymi dostawcami powierzchni reklamowych. Precyzyjny koszt umieszczenia reklamy stanowi tajemnicę spółki, jak również domu mediowego" - podaje energetyczny gigant.