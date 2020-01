31.februarius 7 minut temu 0

"Nowy sondaż IBRIS. Co piąty uczestnik badania jest zdania, że dojdzie do wcześniejszych wyborów"



Jaki fajny tytulik, taka mentalna manipulka, ale przetłumaczmy to z polskiego na leminkański;

na 100 "uczestników badania" 19 uważa, że będą przedwczesne wybory, przeszło trzykrotnie więcej (60), że PiS porządzi sobie do (przynajmniej) 2023!